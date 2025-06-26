Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Urla ilçesindeki olimpik havuzunda 30 Haziran'dan itibaren yüzme kursları başlatılacak.
TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, kurslarda çocuklara eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi verilecek.
Yüzme kurslarında ilk dönem 30 Haziran-25 Temmuz, ikinci dönem 28 Temmuz-22 Ağustos'ta yapılacak.
Halka açık TSYD Urla olimpik havuzunda yetişkinler için de yüzme kursları düzenlenecek.
Son Dakika › Spor › TSYD'de Yüzme Kursları Başlıyor - Son Dakika
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