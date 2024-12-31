TÜMOSAN Konyaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra dönüşümlü olarak 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Bitiricilik ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, 10'a 10 oyunla sona erdi.

Bu arada rehabilitasyon sürecini geride bırakan Calusic, takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.