Turgut Atakol Turnuvası Başladı

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde iki maç oynandı.
Türkiye, Karadağ'ı 106-80 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Millilerde Salih Altuntaş 20, Emre Melih Tunca 15 sayı kaydetti.
Diğer müsabakada ise Avusturya, Slovenya'yı 81-78 mağlup etti.
Turnuvada yarın saat 16.00'da Slovenya- Büyük Britanya ve 19.00'da Türkiye- Hırvatistan maçları yapılacak.
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