Turgutlu Belediyesi, Avusturya maçını dev ekranda izletti

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Turgutlu Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile karşılaştığı Avrupa Futbol Şampiyonası maçı için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda dev ekran kurdu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, heyecan dolu karşılaşmayı meydanı dolduran vatandaşlarla birlikte izledi.

Turgutlu'da vatandaşlar Türkiye-Avusturya karşılaşmasını Turgutlu Belediyesinin kurduğu dev ekrandan takip etti. Maç öncesinde Turgutlu Belediyesi tarafından meydanı dolduran vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Vatandaşlar, A Milli Takımı'nın EURO 2024'de Avusturya oynadığı maç için yoğun ilgi gösterdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ve Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri karşılaşmayı meydanı dolduran vatandaşlarla birlikte takip ederek milli takımın heyecanına ortak oldu. Maçın bitiş düdüğüyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 8'e kalma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı saha içerisinde, Turgutlulular ise kentte bayram havası yaşadı.

"Yolun sonu şampiyonluk olsun"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bekle bizi Berlin, geliyoruz. A Milli Futbol Takımımızın Avusturya maçını hemşerilerimizle birlikte coşkuyla izledik. Sahaya ruhunu koyan ve Avrupa yolculuğuna devam eden 'Bizim Çocuklar' ile gurur duyuyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi. - MANİSA