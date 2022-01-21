Turgutluspor Başkanı Daşkan: "Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar güveniyoruz"

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un başkanı Ahmet Daşkan, hem takımlarına hem de Teknik Direktör Nazım Gülay'a sonuna kadar güvendiklerini söyledi.

Turgutluspor Kulübü Başkanı Ahmet Daşkan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Takımımıza ve Nazım Gülay Hoca'mıza sonuna kadar güveniyoruz" diye sözlerine başlayan Başkan Daşkan, "Şu an hak ettiğimiz yerde değiliz. En büyük özelliğimiz istikrarımız ve kurumsal yapımız. Altyapıya büyük önem veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Çalışmalar neşeli bir şekilde sürerken, takıma yeni futbolcular katıldı. Takımımıza ve Nazım Gülay Hoca'mıza sonuna kadar güveniyoruz. Ancak sahaya yansıtacağımız oyun anlayışımız ve düzenimizde bazı mevkilere takviye yapmamız gerekiyordu. Yeni gelen futbolcularımızın takıma faydalı olacağını düşünerek transfer edilmesini istedik. Kulüp yöneticilerimizin girişimleri ile transferi gerçekleşen oyuncularımız gücümüze güç katmıştır. Artık etkili ve mücadeleci oyunumuzla bize güvenen taraftarımızın ve camiamızın yüzünü güldüreceğiz. Tek isteğimiz bu takıma sahip çıkılsın ve destek olunsun. Her zaman dediğim gibi bu takım hepimizin takımı. Birlikten güç doğar. Turgutluspor'u hep birlikte laik olduğu yere getireceğiz." dedi. - MANİSA