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Turgutluspor'da hedef 3 maçta 9 puan - Son Dakika

Turgutluspor'da hedef 3 maçta 9 puan

16.02.2022 11:43
Turgutluspor'da hedef 3 maçta 9 puan

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak düşme potasına giren Turgutluspor'un asbaşkanı Büyent Daşkan açıklamalarda bulundu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak düşme potasına giren Turgutluspor'un asbaşkanı Büyent Daşkan açıklamalarda bulundu. Zor günleri geride bırakacaklarına inandığını kaydeden Daşkan, "Somaspor, Ankaraspor (D) ve 1461 Trabzonspor maçlarından mutlak 9 puan alıp orta sıralara yükselmeliyiz. Yönetim olarak bizler de bu sonuçlara çok üzülüyoruz. Bu sonuçlar oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadelenin karşılığı değil. Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımla beraber bu kötü gidişatı durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Taraftarımızın ve Turgutlu halkının bundan hiç şüphesi olmasın. Ayrıca bu hafta oynanacak Somaspor maçında taraftarımızdan stadı doldurmalarını bekliyoruz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içinde bu kötü gidişata 'dur' diyeceğiz" dedi.


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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Trabzonspor, Ankaraspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da hedef 3 maçta 9 puan - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turgutluspor'da hedef 3 maçta 9 puan - Son Dakika
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