Turgutluspor düşme hattında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Silahtaroğlu Vanspor FK'ya da deplasmanda tek golle mağlup olan Turgutluspor, kendisini aylar sonra yeniden düşme hattında buldu. Grupta 11 Aralık'taki Etimesgut Belediyespor mücadelesinden sonra 7 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen Turgutlu, üst üste 3 yenilgiyle dibe demir attı. Sezonun ilk yarısında haftalarca düşme hattında kaldıktan sonra ikinci yarıdaki kötü gidişle 23 puanla yine düşme hattına demir atan kırmızı-siyahlılarda hafta içinde babasını toprağa verip takımın başında maça çıkan teknik direktör Nazım Gülay, "Vanspor karşısında iyi oyun ve mücadeleyi skora yansıtamadık. Bu iyi oyun ve mücadeleyi devamlılık haline getireceğiz. Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Somaspor maçına final havasında hazırlanıp mutlak kazanmak istiyoruz" dedi.