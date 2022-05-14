Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı - Son Dakika
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Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı

14.05.2022 11:10

Çorum FK'nın devri konusunda takım kaptanı Murat Yıldırım ile şirket yönetimi arasında anlaşma sağlandı. Kulübün resmi hesaplarından, "Kulübümüzün Sayın Murat Yıldırım'a devredilmesi hususunda sona gelinmiştir" ifadesi yer aldı.

Şampiyonluk hayaliyle başladığı sezonu play-off potasının dışında kapatan Çorum FK'da, kulübün devriyle ilgili somut bir adım atıldı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmek üzere. Çorum FK'nin takım kaptanı Murat Yıldırım, sezonun bitmesiyle kulübün bağlı olduğu şirketin sahibi Fatih Özcan ile görüşmelere başladı.

Türk futbol tarihinde benzeri görülmedi! Futbolcu Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
Murat Yıldırım

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Son olarak Murat Yıldırım'ın menajeri ve aynı zamanda danışmanı olan Ali Gürsoy ile kulüp müdürü Özgür Yıldırım bir araya geldi. Çorum FK'nin satışı konusunda bir görüşme yapıldı. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve fiyat konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Şirket sahibi Fatih Özcan'ın da gelişmelerden bilgilendirilip, onayı alındı.

Türk futbol tarihinde benzeri görülmedi! Futbolcu Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı

RESMİ AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Kulübün resmi hesaplarından, "Kulübümüzün Sayın Murat Yıldırım'a devredilmesi hususunda sona gelinmiştir" denilirken detaylı açıklamaların ise önümüzdeki günlerde yapılacağı açıklandı.

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Çorum Belediyespor, Murat Yıldırım, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı - Son Dakika
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