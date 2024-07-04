Türk Güreşinin Efsane İsmi Koca Yusuf'un Hayatı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Güreşinin Efsane İsmi Koca Yusuf'un Hayatı

Türk güreşinin "cihan pehlivanı" lakaplı efsane ismi Koca Yusuf'un (Yusuf İsmail) hayatını kaybettiği gemi kazasının üzerinden 126 yıl geçti. Osmanlı Devleti zamanında Bulgaristan'ın Şumnu kasabasının Karalar köyünde 1857 yılında dünyaya gelen Koca Yusuf'un, minderde grekoromen güreş yapan ilk Türk pehlivan olduğu sanılmaktadır.

04.07.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk güreşinin "cihan pehlivanı" lakaplı efsane ismi Koca Yusuf'un (Yusuf İsmail) hayatını kaybettiği gemi kazasının üzerinden 126 yıl geçti.

Osmanlı Devleti zamanında Bulgaristan'ın Şumnu kasabasının Karalar köyünde 1857 yılında dünyaya gelen Koca Yusuf'un, minderde grekoromen güreş yapan ilk Türk pehlivan olduğu sanılmaktadır.

"Sırtı yere getirilemeyen pehlivan" olarak bilinen Koca Yusuf, dönemin ünlü güreşçilerinden Şumnulu Dursun Pehlivan, Nasuhçulu Kel İsmail Pehlivan ve Pomak Osman tarafından yetiştirildi.

Koca Yusuf'un, Kırkpınar tarihinde 26 yıl boyunca üst üste başpehlivanlığı elinde bulunduran Kel Aliço ile 1885 yılında güreştiği, müsabakanın sabahtan akşama kadar sürdüğü ve iki pehlivanın da yenişemediği rivayet edilmektedir. Buna göre mücadele sırasında güreşi bırakan Kel Aliço, başpehlivanlığı Koca Yusuf'a verdi.

Türk güreşinde o günden sonra Koca Yusuf dönemi başladı. Başpehlivan ünvanını alan Koca Yusuf, Kel Aliço'nun çırağı Adalı Halil'i üst üste iki kez yendi.

Doğduğu köy nedeniyle önce "Karalarlı" sonra da "Şumnulu" isimleriyle tanınan güreşin efsanesi; iri gövdesi, becerisi ve yiğitliğiyle "Koca" lakabını aldı.

Rıza Tevfik, 1900 yılında "Güreşte Avrupa ile Türk usulü arasındaki fark ve müşahebet" başlıklı yazısında kendisinden "Koca Yusuf" diye bahsedince de lakabı kalıcı oldu.

Yaptığı güreşlerde yenilmemesi ve heybeti nedeniyle dünyada "Terrible Turk (Korkunç Türk)" olarak tanındı.

ABD'den dönerken gemi kazasında vefat etti

Koca Yusuf, 1894'ten itibaren Avrupa ve ABD'de dönemin ünlü güreşçileriyle müsabakalar yaptı.

Fransa'da 3 sene hiç yenilmeyen ve rakipsiz kalan Koca Yusuf, aldığı teklifle ABD'ye gitti.

ABD'de çıktığı 33 müsabakayı da kazanarak minderi rakiplerine dar eden efsane pehlivan, dünyaya "Türk gibi güçlü" sözünü söyletti.

Koca Yusuf, ABD'den 1898 yılında yurda dönerken Atlantik Okyanusu'ndaki gemi kazasında hayatını kaybetti.

"Cihan pehlivanı"nın mezarının Portekiz'in Azor Adaları'ndaki bir kilisenin bahçesinde olduğu iddia edildi. Türkiye Güreş Federasyonu, bu iddianın gerçekliğini araştırmak üzere komisyon kurdu.

Kaynak: AA

Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Koca Yusuf, Karalar, Uluslararası, Ölüm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Güreşinin Efsane İsmi Koca Yusuf'un Hayatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
09:07 Kamp alanını yerle bir eden hortum Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu Kamp alanını yerle bir eden hortum! Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 11:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Güreşinin Efsane İsmi Koca Yusuf'un Hayatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement