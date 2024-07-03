Türk Hakemler 2024 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda görev alacak

Spor

Uluslararası hentbol hakemleri Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, 2024 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak hakem çiftleri belli oldu.

Türk hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, şampiyonada görev yapacak 18 hakem çifti arasında yer aldı.

Hakemler, şampiyona hazırlıkları kapsamında 27-29 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek Hakemler ve Delegeler Kursu'na katılacak.

Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenleyeceği 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası, 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde yapılacak.