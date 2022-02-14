Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dukla'ya konuk olacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Çekya'nın Dukla ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Liberec kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan Türk Hava Yolları, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Galibiyeti olmayan Dukla ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Türk Hava Yolları, 3-0 kazanmıştı.