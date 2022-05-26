Türk motosikletçiler, İtalya ve Bosna Hersek'te podyum mücadelesi verecek - Son Dakika
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Türk motosikletçiler, İtalya ve Bosna Hersek'te podyum mücadelesi verecek

26.05.2022 09:58
Türk motosikletçiler, İtalya ve Bosna Hersek'te podyum mücadelesi verecek

Motor sporlarında İtalya ve Bosna Hersek'te yapılacak şampiyonalarda toplam 9 Türk sporcu mücadele edecek.

Motor sporlarında İtalya ve Bosna Hersek'te yapılacak şampiyonalarda toplam 9 Türk sporcu mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3), hafta sonu FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İtalya ayağında yarışacak.

Dünya Moto3 Şampiyonası yarışları 5,2 kilometre uzunluğa sahip Mugello Pisti'nde düzenlenecek. Moto3 sınıfında zirve mücadelesi veren Deniz, İtalya'da ödül kürsüsünde yer almaya çalışacak.

Milli sporcu, yarın serbest antrenmanlarda, 28 Mayıs Cumartesi günü de sıralamalarda yer alacak. Sezonun sekizinci mücadelesi ise 29 Mayıs Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.

Bosna Hersek'te 7 sporcu yarışacak

Balkan Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, Bosna Hersek'te düzenlenecek.

Kresevo'da yer alan Gajice MX Pisti'nde yapılacak şampiyonada 65cc sınıfında Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş ve Berkay Sarıay, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı ve Eray Esentürk, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol ve Yiğit Ali Selek mücadele edecek.

Şampiyonada 28 Mayıs Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralamaların ardından MX, 65cc ve 85cc sınıflarının yarışları yapılacak. 29 Mayıs Pazar günü ise üçüncü ayağın final yarışları düzenlenecek.

Turgut Durukan İtalya'da

Turgut Durukan, Uluslararası Alpe Adria Şampiyonası'nın ikinci ayağına İtalya'da çıkacak.

Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Alpe Adria Şampiyonası, 27-29 Mayıs tarihlerinde Cremona Pisti'nde koşulacak.

STK600 sınıfında mücadele eden Turgut Durukan, 28 Mayıs TSİ 19.00'da ilk yarışa, 29 Mayıs'ta da 18.05'te ikinci yarışa katılacak.

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Kaynak: AA

Motosiklet, İtalya, Mayıs, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk motosikletçiler, İtalya ve Bosna Hersek'te podyum mücadelesi verecek - Son Dakika


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