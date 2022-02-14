Üye Girişi
Türk Tıp Öğrencileri Birliğinden "Türk voleybolu"na iki ödül - Son Dakika

Türk Tıp Öğrencileri Birliğinden "Türk voleybolu"na iki ödül

14.02.2022 13:54
Türk Tıp Öğrencileri Birliğinden "Türk voleybolu"na iki ödül

Türk Tıp Öğrencileri Birliğinin (TurkMSIC) düzenlediği ödül töreninde, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve milli voleybolcu Zehra Güneş ödüle layık görüldü.

Türk Tıp Öğrencileri Birliğinin (TurkMSIC) düzenlediği ödül töreninde, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve milli voleybolcu Zehra Güneş ödüle layık görüldü.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Enleri Ödül Töreni'nde bilim, sanat, spor gibi birçok alanda ödüller, 30 bin öğrencinin oylarıyla sahiplerini buldu.

"Pandeminin En İyi Spor Takımı" A Milli Kadın Voleybol Takımı, "Pandeminin Parlayan Yıldız Sporcusu" ise milli voleybolcu Zehra Güneş seçildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ödülünü TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik ile milli oyuncu Zehra Güneş birlikte aldı.

YORUMLAR
500

Zehra Güneş, voleybol, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk Tıp Öğrencileri Birliğinden 'Türk voleybolu'na iki ödül - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabasında para karşılığı birlikte olduğu kızı öldürdü! Tam 2 yıl sonra karısına anlattı, şimdi demir parmaklıklar arkasında
12:29 Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:01:02. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Tıp Öğrencileri Birliğinden "Türk voleybolu"na iki ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement