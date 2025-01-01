Türk Tyson: Fethiyeli Boksör Hasan Kubilay Alcu Zirveye Yerleşti - Son Dakika
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Türk Tyson: Fethiyeli Boksör Hasan Kubilay Alcu Zirveye Yerleşti

Türk Tyson: Fethiyeli Boksör Hasan Kubilay Alcu Zirveye Yerleşti

30 yaşındaki boksör Hasan Kubilay Alcu, 4 yıl içinde 15 maçı kazanarak profesyonel boksta namağlup zirveye çıktı. Üç önemli boks kemerine sahip olan Alcu, Türkiye'nin yarı ağır sıkletindeki en üst sırada yer alıyor ve dünya sıralamasında 16. sırada bulunuyor.

01.01.2025 12:17  Güncelleme: 12:19
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MUĞLA Fethiyeli boksör Hasan Kubilay Alcu, 4 yıl içinde profesyonel boksta namağlup zirveye çıktı. Kariyerinde 2020 yılında amatörden profesyonel boksa geçen 30 yaşındaki Kubilay Alcu, çıktığı 15 maçı da kazanarak 3 önemli kemere birden sahip oldu. Yarı ağır sıklette rakip tanımayan başarılı sporcu, 2021 yılında UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, 2022'de UBO Dünya, 2023'te de WBC (Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu oldu. Çıktığı 15 maçın 11'ini nakavtla kazanıp uluslararası alanda ilk raund nakavtlarıyla ünlü olan dünyanın en tanınmış eski ağır sıklet şampiyonlarından Mike Tyson'dan esinlenerek, "Türk Tyson" olarak tanınan Kubilay, kendi kategorisinde zirveye kuruldu.

Türkiye'de yarı ağır sıkletin 1 numarası olan Fethiyeli sporcu, Boxrec'te ilk 100'e girerken, kendi kilogramında da dünya çapında 16'ncı sırada yer alıyor. Son maçında 29 Kasım'da Endonezyalı rakibi Jamed Jalarante'yi yine ilk rauntta nakavt ederek yenilmezliğini sürdüren boksör, "Amatör boksta derece yaptıktan sonra 2020'de profesyonele geçtim. Kısa sürede uluslararası alanda 3 önemli kemeri kazandım. Hedefim Dünya çapındaki 5 büyük boks federasyonda kemer sahibi olmak, Dünya klasmanında ilk 30 boksör arasında yer almak, ülkemi uluslararası alanda başarıyla temsil edip İstiklal Marşı'mızı her ülkede okutmak, bayrağımızı gururla dalgalandırmak. Bana kariyerimde her zaman destek olan Ercan Torunoğlu ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türk Tyson: Fethiyeli Boksör Hasan Kubilay Alcu Zirveye Yerleşti - Son Dakika

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