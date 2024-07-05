Türk Yüzücüler Litvanya'da 2 Madalya Kazandı

Spor

Litvanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya daha kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Vilnius'ta düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli yüzücüler mücadele etti.

Milli yüzücü Doruk Yoğurtcuoğlu, 200 metre kurbağalama seçmelerinde 2.12.49'luk derecesiyle 16 ve 17 yaş Türkiye rekoru kırarak birinci sıradan finalde yüzmeye hak kazandı.

Doruk, finalde 2.12.66'lık derecesiyle, altın madalya elde etti.

Milli sporcu Onur Ege Öksüz, 400 metre karışık seçmelerindeki 4.21.65'lik derecesi ile 17 yaş Türkiye rekoru kırarak 2. sıradan finalde yüzmeye hak kazandı.

Onur Ege Öksüz, finalde 4.22.73'lük derecesiyle bronz madalya aldı.

Öte yandan Kerem İlyem, 200 metre kurbağalamada 6'ncı oldu.