Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

17.04.2022 17:01
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Karadeniz Ereğli Belediyespor- Ataşehir Belediyespor: 2-0

Fenerbahçe- Hatayspor: 6-0

Bitexen 1207 Antalyaspor- Beşiktaş Vodafone: 3-2

Amed Sportif Faaliyetler- Altay: 4-0

Kireçburnu- Fatih Vatanspor: 0-4

B Grubu:

Bitexen Sivasspor-ALG Spor: 1-6

Hakkarigücü-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-0

Wulfz Fatih Karagümrük- Konak Belediyespor: 2-0

Çaykur Rizespor- Trabzonspor: 1-2

Galatasaray Hepsiburada- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 0-1

Dudullu-Yukatel Kayseri Kadın FK: 4-1

YORUMLAR
500
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi Isparta 32 Spor: 1 Pazarspor: 0 Isparta 32 Spor: 1 Pazarspor: 0

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ereğli Belediyespor, İlkadım Belediyesi, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Burdur'da yaşadığı dairenin salonda 68 yaşındaki emekli öğretmen ölü bulundu
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
16:39 CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi: Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor
16:33 Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz
16:22 Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! Ukrayna'nın batırdığı Moskva mürettebatı ilk kez görüntülendi
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 17:07:44. #1.11#
SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement