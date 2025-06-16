Türkeli\'de Yaz Futbol Okulu Açıldı

Türkeli Belediye Esnafspor tarafından 7-15 yaş arası çocuklara yönelik Yaz Futbol Okulu açıldı.

16 Haziran - 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında devam edecek olan futbol okulunda antrenmanlar, Emrullah Oktay ve Zeyyat Can nezaretinde gerçekleştirilecek.

Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 16 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başlayan Yaz Futbol Okulu'na kayıtların devam ettiği bildirildi.

Futbola ilgi duyan tüm çocukların eğitimlere katılabileceği belirtilirken, velilere kayıt için kulüp yetkilileriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunuldu. - SİNOP