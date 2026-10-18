Türkiye Balkan Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda 27 madalyayla zirveye ulaştı

Türkiye Balkan Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda 27 madalyayla zirveye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balkan Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda Türkiye 27 madalya kazanarak takım sıralamasının zirvesinde yer aldı. Yunanistan'ın Arta kentindeki organizasyonda milli judocular 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz madalya elde ederken toplam 68 sporcuyla mücadele etti.
Balkan Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 7'si altın, 27 madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Arta kentinde düzenlenen organizasyona katılan ay-yıldızlı judocular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz madalya aldı.
Toplam 68 sporcuyla mücadele eden Türkiye, böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.
Kaynak: AA
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