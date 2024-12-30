Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Sona Erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.
Çağdaş Bodrumspor deplasmanda MKE Ankaragücü İKON Menkul'u 81-73 mağlup etti.
Ligde 18. hafta maçlarının ardından Esenler Erokspor, 32 puanla liderliğini sürdürdü.
Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları, 3-6 Ocak tarihlerinde oynanacak.
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