Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve yapaylığı dolayısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan buz dağı şeklindeki parkta düzenlenen şampiyonaya, 57 sporcu katılıyor.

"Hız" ve "lider" kategorilerinde düzenlenen ve bugün sona erecek şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takıma alınacak.

TDF Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye şampiyonlarımız belirlenecek. Burada dereceye girenler, milli takım sporcularımız olacak. Buz tırmanışı branşına olan ilgi her geçen gün ülkemizde ve dünya genelinde artıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), buz tırmanışını olimpik sporlar arasına almak için çalışma yürütüyor. Olimpiyatlarda göreceğimiz yeni branşlardan birisi de buz tırmanışı olacak. Bu nedenle federasyon olarak bu branşa çok önem veriyoruz. Mili takım kamplarının yapılması ve genç sporcuların yetiştirilmesi çok önemli." diye konuştu.

Palandöken Dağı'nda yapay olarak hazırlanan parkurun önemli olduğunu anlatan Başar, "Gelecekte burada dünya ve Avrupa şampiyonalarını yapmak istiyoruz. Buz tırmanışında Avrupa ve dünya şampiyonaları yapılıyor. Kadın ve erkek milli takımlarımızı oluşturup, bu şampiyonalara katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.