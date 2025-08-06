Türkiye Çeyrek Finalde

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.

Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu sonuncusu Çekya ile karşılaştı.

Müsabakaya etkili başlayan milliler, ilk çeyreğini 19-6 önde kapattı. Devre arasına 39-28 üstün giren Türkiye, üçüncü çeyreğini 58-45 önde geçtiği maçı 74-64 kazandı. 20 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli takımda Elif İstanbulluoğlu, 23 sayı 11 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. 16 sayı, 6 asistle oynayan Cerek Akpınar da galibiyete katkı verdi. Çekya'da 22 sayıyla mücadele eden Mariana Pribylova'nın performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Grubunda Letonya, İzlanda ve İsveç'i yenerek son 16 turuna gelen Türkiye, Çekya'yı da mağlubiyet ederek yoluna 4'te 4 yaparak devam etti.

Türkiye, çeyrek final maçında yarın İspanya ile karşılaşacak.