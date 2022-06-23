Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi - Son Dakika
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Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi

23.06.2022 12:33
Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, sıralamada bir basamak yükselerek 42'nci sıraya yerleşti.

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan sıralamada Brezilya, bin 837 puanla zirvedeki yerini korurken, Belçika bin 821 puanla 2'ncilikte kaldı, Arjantin ise bin 770 puan alarak 3'üncü sıraya çıktı. A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar C Ligi 1'nci Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 93'üncü sıraya çıktı, Faroe Adaları 125'inciliğe, Litvanya ise 142'nci sıraya geriledi.


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Kaynak: DHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi - Son Dakika
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