FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan sıralamada Brezilya , bin 837 puanla zirvedeki yerini korurken, Belçika bin 821 puanla 2'ncilikte kaldı, Arjantin ise bin 770 puan alarak 3'üncü sıraya çıktı. A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar C Ligi 1'nci Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 93'üncü sıraya çıktı, Faroe Adaları 125'inciliğe, Litvanya ise 142'nci sıraya geriledi.

Kaynak: DHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi - Son Dakika

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