Türkiye, Gymnasiade 2022'nin ilk gününde atletizmde 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Türkiye, Gymnasiade 2022'nin ilk gününde atletizmde 2 bronz madalya kazandı

16.05.2022 22:37
Türkiye, Gymnasiade 2022'nin ilk gününde atletizmde 2 bronz madalya kazandı

Türkiye, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022'nin ilk gününde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022'nin ilk gününde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Caen kentinde başlayan organizasyonun ilk gününde Utku Göler ve Orçun Ünalan yarıştı.

Erkekler 3 bin metrede 16 yaşındaki Utku Göler, 8.16.72'lik derecesiyle yarışı üçüncü tamamlarken, Haydar Doğan'a ait 1986'dan kalma 18 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.

Doğan'ın 1986'da yine Fransa'daki Gymnasiade'de elde ettiği 8.18.22'lik dereceyi 36 yıl sonra 1,5 saniye geliştiren Göler, büyük bir başarıya imza attı.

Erkekler 100 metre mücadelesinde ise Orçun Ünalan, 10.68'lik derecesiyle finalde üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Orçun Ünalan, Gymnasiade tarihinde Türkiye'ye 100 metrede madalya getiren ilk isim olarak kayda geçti.

Kızlar çekiç atma finalinde yarışan Hira Öztoprak ise 62,62 metrelik derecesiyle beşinci oldu.

Organizasyon, 20 Mayıs'a kadar sürecek.

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Bronz Madalya, Atletizm, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, Gymnasiade 2022'nin ilk gününde atletizmde 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika


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