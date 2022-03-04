Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

04.03.2022 17:29
Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci gün seansında heyecan devam ediyor.

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci gün seansında heyecan devam ediyor. Kırıkkale'nin ev sahipliğini yaptığı şampiyonada, 40 ve 45 kiloda dereceye giren kadın sporcular, madalyalarını aldı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 40 ilden katılan 400'ü erkek, toplam 690 sporcu katıldı. Şampiyonanın ikinci seansında kadın sporcular, derece elde etmek için mücadele etti.

Kadınlar 45 kiloda yarışan Ezgi Kılıç, koparmada 61, silkmede ise 68 kilo kaldırarak 1'inci sırada yer aldı. Aynı kiloda yarışan diğer sporculardan İlayda Ertuğrul, koparmada 53, silkmede ise 63 kilo kaldırarak 2'nci oldu. Yarışmada 3'üncü olan Suna Türküsever ise koparmada 51, silkmede ise 56 kilo kaldırdı.

Kadınlar 40 kiloda mücadele eden Aysu Bektaş, koparmada 40, silkmede ise 55 kilo kaldırarak 1'inci oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporculardan koparmada 40, silkmede ise 53 kilo kaldırarak 2'nci olurken, Şevval İnce ise koparmada 41, silkmede ise 51 kilo kaldırarak yarışmayı 3'üncülükle tamamladı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yarışmada dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim etti. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de protokol üyelerine plaket taktim etti.

Şampiyonun açılış seremonisinde konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, halter sporunun Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesiyle birlikte ılıman sağlandığını söyledi.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Olimpiyat sporlarına baktığımız zaman dünyanın büyük devletleri gelişmiş ülkeleri daha fazla madalya kazandığını görüyoruz. Halter, göğsümüzün kabardığı spor alanlarından bir tanesi, yaklaşık 30-35 yıllık bir mazisi var. Rahmetli büyük şampiyon Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesiyle bir süreç var. Türkiye'de halter sporu çok bilinmezdi. Naim Süleymanoğlu gibi büyük bir sporcunun Türkiye'ye gelmesiyle beraber bu alanda bir ılıman sağlandı. Onun antrenörlerinden bir tanesi de bizim beden eğitimi öğretmenimizdi. Bizim okulumuzdaki o beden eğitimi öğretmeni, mahalleye halter sporunun açılmasıyla beraber birçok şampiyon çıkarmıştır. Şimdi aranızda bulunan birçok antrenör benim çocukluk arkadaşım" dedi.

Federasyon Başkanı Ünlü ise şampiyonada destek sağlayan ilgili kurum müdürlerine teşekkür ederek, yapılan organizasyonun başarılı olduğunu belirtti. - KIRIKKALE

Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

YORUMLAR
500
Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Naim Süleymanoğlu, Kırıkkale, Türkiye, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:45:10. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement