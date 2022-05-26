Türkiye Jokey Kulübü yöneticileri, basın ile bir araya geldi

Türkiye Jokey Kulübü yöneticileri, Veliefendi Hipodromu'nda basın ile buluştu.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yönetim kurulu üyeleri, Veliefendi Hipodromu'nda basın mensuplarını ağırladı. Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen ve akşam yemeği eşliğinde basın mensuplarını ağırlayan TJK yöneticilerinden Genel Sekreter Ahmet Özbelge, Genel Sayman Adil Mert Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Tuğban İzzet Aksoy ve Gülnur Gülerce yemekte hazır bulundu. Yemekte TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, gazetecilerin sorularını cevaplarken önümüzdeki yıllardaki projelerinden de bahsetti.

"Karacabey tesislerimizde okul açıyoruz"

Türkiye'de atçılık sektörü ile ilgili verilen eğitimin yetersiz olduğunu söyleyen Genel Sekreter Ahmet Özbelge, "Atçılığa faydalı olacak tüm unsurları eğitimle geliştirip bu sektöre kazandırmaya çalışıyoruz. Bu işin eğitimini almış olarak bize gelen antrenörlerin tam anlamıyla yeterli olmadığını üzülerek belirtmek istiyorum. Ayrıca lisan bilen veteriner bulmakta da oldukça zorlanıyoruz. Maalesef Türkiye'de üniversitelerde atçılık ve türevleri ile ilgili yeterli eğitimi verebilecek bölümler yok. Üniversiteler deki veterinerlik fakülteleri de atçılıkla ilgili tam donanımlı veteriner yetiştiremiyor. Karacabey tesislerimizde okul açıyoruz. Açtığımız okul ile tüm bu şartları daha iyi seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz. Biz bu konuda maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı okul projemizi ertelediğimiz de dahi biz İngiltere'ye 6 ay sürecek antrenör eğitimi için antrenörler yolladık. Bizim başkanımız ve yönetimimizin eğitim konusunda çok ısrarlı projeleri var. Bu sektöre insan kazandırmak için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Daha sonraki yönetimlere ön ayak olmak istiyoruz ve onlarında bu konuda bayrağı aynı özveriyle bizden devralmalarını dileriz" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarım bu sektörde daha çok yer almalı"

Sektördeki kadın çalışan sayısı ile ilgili soruya da cevap veren Özbelge, "Geçmişte bazı projeler yapıldı. Dünyada kadınlar bu sporda egemenler diyebiliriz. Dünya genelinde at sahibi, seyis, antrenör olarak bu sektörün her alanında kadınlara rastlamak mümkün. Biz Türkiye'de de kadınların da bu sektörde yer almasını istiyoruz. İnşallah siz değerli basınımızın da destekleri ile bunu başaracağız. Ben inanıyorum ki atçılık sektörü de bu durumdan memnun kalacaktır" dedi.

"İnsanları at sevgisine yönlendirmek istiyoruz"

Türkiye'de insanların atlara ve diğer hayvanlara olan ilgisinin artması için doğru ortamın oluşturulması gerektiğini dile getiren Ahmet Özbelge, "Günümüzde insanların bırakın atları, herhangi bir hayvana rast gelmesi bile neredeyse zor. Yaşam şartları ve hayat koşuşturmasının yanı sıra doğaya karşı olumsuz tutumlar nedeniyle de insanlar genel anlamda hayvanlardan uzaklaşmıştır. Biz bu durumu tersine çevirmek için atlar ile insanları buluşturuyoruz. Özellikle çocukların at sevgisiyle, hayvan sevgisiyle yetiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda kapsamlı çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Biz hep farklı konumdaydık"

Hali hazırda bulunan şans oyunları ile karşılaştırılmaktan memnun olmadıklarını dile getiren Ahmet Özbelge, "Biz diğer şans oyunları ile karşılaştırıldığımızda kendimizi hep daha farklı görüyoruz. Bunun nedeni diğer şans oyunlarında birbiriyle çekişme halinde olmaları ve hazır bir sunum üzerinden tercih yapılıyor olması. Biz sektör olarak hep farklı bir konumdaydık ve öyle olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL