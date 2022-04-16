Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off etabı - Son Dakika

Salon: 90. Yıl
Hakemler: Ömer Sarı, Furkan Keseratar, Safa Halit Çakır
HDI Sigorta Yalova VİP: Miray Uzunoğlu 10, Nazlı Güler 4, Başak Altunbey 8, Gözde Yürük 8, Cierra Dillard 38, Fatma Ata, Aslı Çil, Fatma Nut İçaçan 6, Aslı Sevinç 5, Zehra İmamoğlu, Ecem Erk, Tuğçe Kanat
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: Özge Karataş 5, Halime Uykan 14, Ebru Torun 6, Kübra Dicle 8, Kelley Cain 6, Sema Şenol 2, Yağmur Öztürk 1, Zilan Gülsüm 14, İlayda Kocakurt, Nurcan Ceren Ciğerci, İrem Yalçın
1. Periyot: 24-14
Devre: 44-34
3. Periyot: 53-51
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında HDI Sigorta Yalova VİP, sahasında Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u 79-56 mağlup etti.
Bu sonuçla Yalova ekibi, seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi.
Kaynak: AA
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