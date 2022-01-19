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Türkiye Karate Federasyonunda öncelikli hedef kurumsallaşma - Son Dakika

Türkiye Karate Federasyonunda öncelikli hedef kurumsallaşma

19.01.2022 11:12

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, kurumsal yapının geliştirilmesini çok önemsediklerini söyledi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, kurumsal yapının geliştirilmesini çok önemsediklerini söyledi.

Aslan Abid Uğuz, konuğu olduğu AA Spor Sohbetleri'nde Türk karatesinin geleceğine yönelik çalışma ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Benim felsefeme göre, iyi olan şeyi çok iyi, çok iyi olanı mükemmel yapmamız lazım. Mükemmel olanı da korumamız gerekiyor. Türk karatesinde önceliğimiz kurumsal yapıya kavuşmak. Kurumsal yapısı olan bir federasyon hem imajını yükseltir, hem de gelirini ve bilinirliğini artırır. Bizim bu yönde çok sayıda çalışmamız olacak." dedi.

Federasyonun genel kurulunda yeniden başkan seçildiğini anımsatan Uğuz, yeni dönemde en çok altyapıya ile kulüplere destek vereceklerini dile getirdi.

Kulüplerin başarılı sporcuları yetiştirmede çok önemli bir etken olduğunu anlatan Uğuz, "Karateyi halihazırda bizim 'Dojo' dediğimiz kulüplerimiz sırtlanmış durumda. Maalesef müessese kulüpleri olmayan bu dojolarımız ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Bizim hedefimiz, kulüplerimizin bu sıkıntısını gidermek. Tabii bunu yaparken onlara sadece balık vermeyeceğiz, balık tutmayı da öğreteceğiz." diye konuştu.

Uğuz, seçim öncesi vaat ettikleri birçok icraatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gelirleri artırmamız ve federasyonun mali yüklerini de azaltmamız lazım diye düşünüyorduk. Nitekim çalışmalarımıza başladık. Hakem ve antrenörlerimizden alınan ücretleri söz verdiğimiz gibi kaldırdık. Onları daha çok sporcu yetiştirmeye teşvik edecek ve ekonomik güçlerini de artıracak şekilde işlemler yaptık." ifadelerini kullandı.

Mevcut ödül sisteminin daha adil olması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Uğuz, "Sporcularımıza madalya kazandıran, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yaptıran hocalarımız, ödüllerin hiçbirinden yararlanamadı. Biz yapacağımız yeni sistemle artık sadece milli takım teknik kurullarına değil, o sporcuyu yetiştiren hocalarımıza ve kulüplerimize de mutlaka ödül vereceğiz. Bu da hocalarımızı daha çok sporcu yetiştirmeye yönlendirecektir." açıklamasını yaptı.

"Karate aslında dövüş sporu değil, bir felsefe"

Karateyi okullarda yaygınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Uğuz, "Karatenin içinde müthiş bir disiplin var. Karate aslında dövüş sporu değil, bir felsefe. Bu sporu yapan kişiler hem dingin bir şekilde sorumluluk sahibi oluyor hem de kendini korumayı öğreniyor. Kendine güveni de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uğuz, okullarda eğitim gören halihazırda lisanslı binlerce öğrencileri bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Okul müdürlerimizle görüşüyorum. Onlar da söyledi. Karateye başlayan çocuklar derslerine daha çok sarılıyor, daha başarılı ve disiplinli oluyor. Karate yapan çocuk kavgaya karışmıyor, kendini savunmayı bildiği için böyle bir durumda oradan nasıl uzaklaşacağını biliyor. Buradan tüm velilere tavsiyemdir, karateyi düşünsünler ve çocuklarını mutlaka yönlendirsinler. Karate çocuklara çok ciddi bir disiplin sağlıyor."

"Karatenin Paris 2024'ten çıkarılması politik bir karar"

Başkan Uğuz, karate branşının 2024 Paris Olimpiyatları'ndan yer almayacak olmasıyla ilgili, "Bu kararın alınmasında Fransa Karate Federasyonunun payı var. Karatenin Paris 2024'ten çıkarılması politik bir karar. Aslında karate Fransa'da çok popüler bir spordu. Fransa Karate Federasyonu politik bir karar aldı. Fransa Karate Federasyonu Başkanı, kendi çıkarlarını karatenin arkasında değil, önünde tuttu." şeklinde konuştu.

Karatenin olimpiyatlardan çıkarılmasının, düşünüldüğü gibi sert bir spor olmasından kaynaklanmadığını aktaran Uğuz, "Hakem hatalarının sonuca çok etki etmesi, bir gerekçe olarak gösterildi. Oysa bugün dünyada ve Türkiye'de hakem hataları tüm branşlara etki edebilir. Fakat ben inanıyorum ki karate 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda olacak. Olmaması için herhangi bir sebep yok. Karatesiz bir olimpiyat, sporun ruhunu olumsuz etkiler. Biz sporun özünden taviz vermeden karatenin tekrar olimpiyatlarda yer alması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda önlerinde çok önemli 3 faaliyet olduğunu aktaran Uğuz, "İlki Gaziantep'te yapılacak Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası. Orada en üst sırada yer almamız gerekiyor. Ardından Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları var. Sonrasında yine Konya'da ekim ayında düzenleyeceğimiz Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası var. İlk hedefimiz bu 3 organizasyondan başarıyla geçmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Vadettiklerimizi gerçekleştireceğiz"

Karateyi olduğundan daha üst seviyelere taşımaları gerektiğine inandığı anlatan Uğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rahmetli başkan Esat Delihasan, hayatını karateye adamış bir insandı. Allah rahmet eylesin, önemli hizmetler yaptı. Bizler de bu çıtayı en yukarı çıkartmak için çalışacağız. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Bu sadece bir başkanın yapabileceği iş değil. Onun için biz de yönetim kurulu yerine 'yöneten kurul' adı altında üyelerimizi her konuda görevlendirdik. Ben de başkan olarak her durumun içindeyim ve denetliyorum. Benim yönetim tarzımda kurumsallık önemli. Her kurum mutlaka kurumsal olarak yönetilmeli. Görev verildiği gibi yetki de verilmeli. Türk karatesi dünyada üst sıralarda ama biz inşallah zirveye çıkaracağız. Camiamız rahat olsun, söz verdiklerimizi, vadettiklerimizi gerçekleştireceğiz."

Türkiye Karate Federasyonunda öncelikli hedef kurumsallaşma
Türkiye Karate Federasyonunda öncelikli hedef kurumsallaşma
Türkiye Karate Federasyonunda öncelikli hedef kurumsallaşma

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Türkiye, Fransa, Paris, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Karate Federasyonunda öncelikli hedef kurumsallaşma - Son Dakika Spor


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