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Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı - Son Dakika

Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı

20.01.2022 17:53

- Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katıldığı turnuvada sporcular ringe çıktı Kick boksta yılın ilk yurt içi organizasyonu olan Türkiye Kick Boks Turnuvası'nın, Ordu'da açılış seremonisi gerçekleşti.

- Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı

76 ilden 4 bin 300 sporcunun katıldığı turnuvada sporcular ringe çıktı

ORDU - Kick boksta yılın ilk yurt içi organizasyonu olan Türkiye Kick Boks Turnuvası'nın, Ordu'da açılış seremonisi gerçekleşti. 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katılım sağladığı turnuva bir hafta sürecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan turnuva minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek. 76 ilden 4 bin 300 sporcu ve yaklaşık 250 antrenör ile birlikte toplamda 5 bin kişinin katılım sağlayacağı turnuva, 27 Ocak tarihinde sona erecek.

Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'nun 19 ilçesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Gençlik ve Sor Bakanlığı'nın destekleri ile bir spor şehri konumuna geldiğini söyledi. Vali Sonel, "Buraya 81 ilden gelen sporcu arkadaşlarımızın, sporcu kardeşlerimizin teşrifleri ile bir kez daha tescillendi. Eminim bu salonda bir hafta sürecek ve buraya gelecek sporcu kardeşlerimizin içerisinde ileride inşallah olimpiyat şampiyonları da çıkacak, inşallah daha çok dünya şampiyonları ve Avrupa şampiyonu çıkacak" dedi.

"Her zaman sporcularımızın yanındayız"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de sporcu ordusunu Karadeniz'in en güzel ili olan Ordu'da görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Her zaman sporcuların yanında olduklarını ifade eden Başkan Güler, "Başka zamanlarda da Ordu'ya gelin, buranın havasını ve manzarasını birlikte paylaşalım. Ordu zaten sporda çok başarılı ve gelenekleri olan ilimiz. Kick boks, bizim Türk milletinin karakterine de uygun bir spor. Burada 4 binin üzerinde sporcumuzu ağırlamaktan son derece memnunuz" diye konuştu.

"Olimpiyat başarıları için emin adımlarla çalışıyoruz"

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise böylesine büyük bir şampiyonayı görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Olimpiyatlarda da aynı şekilde başarıyı göstereceklerine inandıklarını söyleyen Kayıcı, "Bunun için emin adımlarla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokole Federasyon Başkanı Salim Kayıcı tarafından boks eldiveni takdim edildi.

Açılış seremonisinin ardından ringe çıkan sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı
Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı
Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı
Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı
Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı
Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı
Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı
Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı
Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da başladı

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Kick Boks, Türkiye, Boks, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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