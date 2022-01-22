Türkiye Kick Boks Turnuvası devam ediyor

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası, üçüncü gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Altınordu ilçesindeki Durugöl Recep Kara Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya, 76 ilden 4 bin 300 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine, kış şartlarına rağmen turnuvaya yoğun katılım olduğunu söyledi.

Sporcuların yanı sıra antrenör, idareci, hakem olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin kente geldiğine işaret eden Genç, 5 ilçedeki tüm konaklama alanlarının dolduğunu, bu durumun il ekonomisi için de mutluluk verici olduğunu belirtti.

Genç, müsabakaların heyecanlı geçtiğine de dikkati çekerek, tüm velilere çocuklarını spora yönlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kick Boks İl Temsilcisi Savaş Özcan ise önemli bir turnuvanın kentte düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Faaliyetin Ordu'da yapılmasının camia olarak kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Özcan, herkesi heyecanlı geçen müsabakaları izlemeye davet etti.

Turnuva, 27 Ocak'ta sona erecek.