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Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı - Son Dakika

Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı

28.12.2021 19:01
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Kasımpaşa-Kocaelispor arasındaki maça Michael Pereira'nın gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Sarı kart gösteren hakeme dostane şekilde dokunan futbolcu, kırmızı kart gördü. Rakip futbolcular, kulübeler, bu karttan sonra şaşkınlık içinde kaldı.

5-3 biten Kasımpaşa-Kocaelispor maçında skordan çok Michael Pereira'ya çıkan kırmızı kart damga vurdu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa, 1. Lig ekibi hayli zorlanarak eledi. Kocaelispor'un gördüğü kırmızı kart, maçın seyrini değiştirdi.

Görüntü: A Spor

SADECE DOKUNDU

Michael Pereira, sarı kart gördükten sonra hakem Burak Şeker'e hafifçe dokunup arkasını döndü. Pereira jet hızıyla kırmızı kart gördü. Kocaelispor cephesi kıyameti koparırken, Kasımpaşalı futbolcular da şaşkınlık içinde kaldı.

Görüntü: A Spor
Görüntü: A Spor

FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Türk futbolseverler hakemin kararını çok ağır buldu, sert yorumlar yaptı.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

YORUMLAR
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Michael Pereira, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

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