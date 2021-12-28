5-3 biten Kasımpaşa-Kocaelispor maçında skordan çok Michael Pereira'ya çıkan kırmızı kart damga vurdu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa, 1. Lig ekibi hayli zorlanarak eledi. Kocaelispor'un gördüğü kırmızı kart, maçın seyrini değiştirdi.
Michael Pereira, sarı kart gördükten sonra hakem Burak Şeker'e hafifçe dokunup arkasını döndü. Pereira jet hızıyla kırmızı kart gördü. Kocaelispor cephesi kıyameti koparırken, Kasımpaşalı futbolcular da şaşkınlık içinde kaldı.
Türk futbolseverler hakemin kararını çok ağır buldu, sert yorumlar yaptı.
İşte sosyal medyadaki tepkiler:
Son Dakika › Spor › Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı - Son Dakika Spor