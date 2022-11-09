Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta sakatlanan Ross, 2 ay boyunca sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta sakatlanan Ross, 2 ay boyunca sahalardan uzak kalacak

09.11.2022 18:24

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Ofspor'a karşı oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mathias Ross'un en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross'un son durumu netlik kazandı. Genç stoper uzun süre formaya hasret kalacak.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Ofspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da Mathias Ross, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Danimarkalı futbolcunun yapılan tetkiklerde darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana geldiği, ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edildiği belirtildi. Ross'un 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ALBORG'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

21 yaşındaki Mathias Ross sezon başında 1.7 milyon euro karşılığında Danimarka'nın Alborg takımından Galatasaray'a transfer olmuştu.

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Mathias Ross, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta sakatlanan Ross, 2 ay boyunca sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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