Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor - Son Dakika
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Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor

16.05.2022 17:34
Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası devam ediyor.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya 40 ildeki 45 kulüpten 300 sporcu katıldı.

Şampiyonada takım maçları sona ererken, ferdi müsabakalar sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, törende yaptığı konuşmada, miniklerin spor sayesinde hayatlarını disipline edip gelişimlerini hızlandırdığını ve sağlıklarını koruduğunu belirterek, katılımcılara başarı diledi.

Organizasyonda şampiyon olan sporculara bisiklet hediye edeceğini de müjdeleyen Yüce, kızlarda takım ikincisi olan Sakarya Büyükşehirli sporculara kupalarını verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da organizasyona katılan tüm minik sporcuları tebrik etti.

Federasyon temsilcisi Musa Güler, daha sonra şampiyonaya katkılarından dolayı başkan Yüce'ye plaket takdiminde bulundu.

Törene, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, antrenörler, aileler ve sporseverler katıldı.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor
Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor
Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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