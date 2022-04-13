'Türkiye'nin Hazineleri' ödülü büyükşehrin - Son Dakika
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'Türkiye'nin Hazineleri' ödülü büyükşehrin

13.04.2022 11:21
'Türkiye'nin Hazineleri' ödülü büyükşehrin

4 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcunun yarıştığı 57. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun 3'üncü gününde Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Vitaly Buts, 'Türkiye'nin Hazineleri' ödülünü alarak beyaz mayoyu giymeye hak kazandı.

4 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcunun yarıştığı 57. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun 3'üncü gününde Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Vitaly Buts, 'Türkiye'nin Hazineleri' ödülünü alarak beyaz mayoyu giymeye hak kazandı.

57. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının, Dünya ve olimpiyat madalyalı sporcular ile Türk sporcuların pedal çevirdiği organizasyonda kıta takımları arasında yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team, yarışlarda göz dolduruyor. 4 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcunun yarıştığı organizasyonun 3'üncü gününde Çeşme- İzmir etabını başarıyla tamamlayan sporcu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team sporcusu Vitaly Buts, 'Türkiye'nin Hazineleri' ödülünü alarak beyaz mayoyu giymeye hak kazandı. - SAKARYA

'Türkiye'nin Hazineleri' ödülü büyükşehrin

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Türkiye'nin Hazineleri' ödülü büyükşehrin - Son Dakika


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