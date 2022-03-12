Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Çorum'da sürüyor - Son Dakika
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Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Çorum'da sürüyor

12.03.2022 16:08
Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Çorum'da sürüyor

Yıldızlar-Küçükler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor.

Yıldızlar-Küçükler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 37 kilogram minik erkekler ve kızlar ile 47 kilogram minik erkekler kategorilerinde sporcular derece elde etmek için mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle Vali Mustafa Çiftçi, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından madalyaları verildi.

Çiftçi, AA muhabirine, şampiyonaya 43 ilden 450 sporcunun katıldığını söyledi.

Çorum'un sürekli ulusal şampiyonalara ev sahipliği yaptığını belirten Çiftçi, "İlimizi barış ve kardeşliğin şehri olarak tanımlıyorduk ama bundan sonra artık sporun da başkenti olarak tanımlamamız gerekiyor. Çünkü spor kafilelerinin birisi gidiyor, diğeri geliyor. Bütün federasyonlar Çorum'da müsabaka düzenlemeye başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde oryantring ve yüzme ile ilgili müsabakalar düzenlenecek." dedi.

Kayıcı ise şampiyona için sporcuların yanı sıra idareci ve antrenörlerle yaklaşık 800 kişinin kente geldiğini aktardı.

Minik sporcuların son derece çekişmeli karşılaşmalar yaptığını anlatan Kayıcı, "Çok güzel bir organizasyon oluyor, çok güzel müsabakalar yapılıyor. Bu da kick boks sporunun ne kadar tabana yayıldığını gösteriyor. Çocuklarımız, geleceğin şampiyonları, geleceğin milli takım adayları buradan yetişiyor. Bu bizim için çok mutluluk verici." diye konuştu.

Kick boks camiası olarak 2022'den büyük beklentilerinin olduğuna dikkati çeken Kayıcı, "2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 65 federasyon içinde en fazla uluslararası bazda madalya alan branşız. 798 madalya ile Türkiye'de birinciyiz. Bunun yanı sıra aktif lisanslı sporcu sayısında da dördüncü büyük federasyonuz. Bize bu desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız ile bütün spor teşkilatına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Çorum'da sürüyor - Son Dakika


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