Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndüler - Son Dakika

Kütahyalı güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da yapılan (U 11-13) Türkiye Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Şampiyonaya katılan Kütahyalı sporculardan Osman Emir Çekgel, 38 kilogramda çıktığı müsabakada 150 sporcu arasında Türkiye ikincisi olurken Emre Erbey ise 52 kilogram müsabakasında 110 sporcu arasında Türkiye beşincisi oldu.

Kütahya Güreş İl Temsilcisi ve güreş antrenörü İbrahim Keser, başarı elde eden sporcuları tebrik etti.

Keser, "Yoğun katılımın olduğu Türkiye Şampiyonası'nda derece alarak Kütahya İlimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımız, Sporcu Eğitim Merkezine ve Milli Takım Kampına seçilmeye hak kazanmışlardır. Sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. İnşallah daha nice başarılar elde edeceklerdir" diye konuştu. - KÜTAHYA