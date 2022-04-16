Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndüler - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndüler

16.04.2022 16:02
Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndüler

Kütahyalı güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da yapılan (U 11-13) Türkiye Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Kütahyalı güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da yapılan (U 11-13) Türkiye Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Şampiyonaya katılan Kütahyalı sporculardan Osman Emir Çekgel, 38 kilogramda çıktığı müsabakada 150 sporcu arasında Türkiye ikincisi olurken Emre Erbey ise 52 kilogram müsabakasında 110 sporcu arasında Türkiye beşincisi oldu.

Kütahya Güreş İl Temsilcisi ve güreş antrenörü İbrahim Keser, başarı elde eden sporcuları tebrik etti.

Keser, "Yoğun katılımın olduğu Türkiye Şampiyonası'nda derece alarak Kütahya İlimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımız, Sporcu Eğitim Merkezine ve Milli Takım Kampına seçilmeye hak kazanmışlardır. Sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. İnşallah daha nice başarılar elde edeceklerdir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndüler

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi Afyonkarahisar'da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi Emirdağ'da bakır üretim fabrikası kurulacak Emirdağ'da bakır üretim fabrikası kurulacak

Türkiye Güreş Federasyonu, Karahisar, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndüler - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı
15:57 AK Parti'den ayrılıp CHP'ye üye olan vatandaş, AK Parti üyelik kartını kürsüye attı: Üyelik rozetini Kılıçdaroğlu taktı
15:53 Sahurda iPhone kuyruğu: 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler, kavga ettiler
15:51 ASAP Rocky hamile sevgilisi Rihanna'yı Amina Muaddi ile aldattı mı? İddialara ilk ağızdan yanıt geldi!
15:48 Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı
15:21 Pazarda taze fasulyenin yanına yaklaşmak cesaret işi: Kilosu 45 TL
15:08 MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! "Zamlar milletin belini büküyor" dediği için ihracı isteniyordu
15:07 Başakşehir Altyapı Sorumlusu İzmir'deki o stadın görüntülerini paylaştı: Kırık camlar ve toprak saha görenlerin tepkisini çekti
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin konuştu: İşler gayet iyi gidiyor, isteyen herkesin çalışacak işi vardır!
14:57 HDP'li Buldan'dan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na açılan kapatma davasına tepki: Bütün kadınları hedef alıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 16:09:52. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement