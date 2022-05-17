Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası İnegöl'de yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası İnegöl'de yapılacak

17.05.2022 09:53
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası İnegöl'de yapılacak

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. etabı İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ev sahipliğinde İnegöl'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. etabı İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ev sahipliğinde İnegöl'de gerçekleştirilecek.

Mayıs ayı başında 1. Etabı Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasının 2. etabına İnegöl ev sahipliği yapacak. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda, 60 paraşüt sporcusu İnegöl semalarını süsleyecek.

3-4-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap yarışmalarında, ülkenin dört bir yanından yamaç paraşütü sporcuları İnegöl'e gelecek. 60 sporcunun yarışacağı şampiyonada, Cerrah Karaman Tepe'den atlayış yapacak paraşütçüler yine Cerrah bölgesinde belirlenen bir hedefe iniş yapmaya çalışacak. Şampiyonada İnegöl Belediyesi DOSTUM takımı adına da 3 sporcu yarışacak.

Vatandaşların da ilgi duyacağı Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasını, iniş bölgesinde vatandaşlar da takip edebilecek. Bu heyecana ortak olmak isteyenler, 3 gün boyunca yarışmaları takip edebilecekler. - BURSA

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası İnegöl'de yapılacak
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası İnegöl'de yapılacak

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İnegöl Belediyesi, Yamaç Paraşütü, Türkiye, İnegöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası İnegöl'de yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası İnegöl'de yapılacak - Son Dakika
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