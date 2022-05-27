TVF Başkanı Üstündağ'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Milletler Ligi daveti - Son Dakika
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TVF Başkanı Üstündağ'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Milletler Ligi daveti

27.05.2022 21:19
TVF Başkanı Üstündağ'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Milletler Ligi daveti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara'da oynayacağı Milletleri Ligi ilk ayak ve Final Etabı karşılaşmalarına davet etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara'da oynayacağı Milletleri Ligi ilk ayak ve Final Etabı karşılaşmalarına davet etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, A Milli Kadın Takımı'nın Ankara'da oynayacağı Milletleri Ligi ilk ayak ve Final Etabı karşılaşmaları için davette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetiyesini sunan TVF Başkanı Üstündağ, ayrıca Türk voleybolunun geldiği nokta ve milli takım sezonunda düzenlenecek organizasyonlar hakkında bilgi verdi.

TVF Başkanı Üstündağ, şimdiye kadar hep Türk voleybolunun yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğu üstün destek ve katkılardan dolayı da çok teşekkür etti.

Voleybolun başarılarını yakından takip etiğini ve bu başarılarla gurur duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, her organizasyonda olduğu gibi bu yıl da milli takım sezonu boyunca voleybola destek vermeye devam edeceğini, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da hem Milletler Ligi'nin 1. hafta müsabakalarına hem de Final Etabı karşılaşmalarına gelmeye çalışacağını ifade etti. - İSTANBUL

TVF Başkanı Üstündağ'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Milletler Ligi daveti
TVF Başkanı Üstündağ'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Milletler Ligi daveti

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Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Başkanı Üstündağ'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Milletler Ligi daveti - Son Dakika


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