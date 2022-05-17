TVF Başkanı Üstündağ, Erkek Milli Takımlar Değerlendirme Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika
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TVF Başkanı Üstündağ, Erkek Milli Takımlar Değerlendirme Toplantısı'na katıldı Açıklaması

17.05.2022 17:53
TVF Başkanı Üstündağ, Erkek Milli Takımlar Değerlendirme Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Erkek, 22, 20 ve 18 Yaş Altı ile Altyapı Erkek Milli Takımları'nın değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Erkek, 22, 20 ve 18 Yaş Altı ile Altyapı Erkek Milli Takımları'nın değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara Volley Hotel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay, Erkek Milli Takımlar Menajeri Onat Kurt, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, 22 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Başantrenörü Levent Matmeriçli, 18 Yaş Altı Erkek Milli Takım Antrenörü Ahmet Karakurt, Erkek Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Kazım Hidayetoğlu ile yardımcı antrenörler yer aldı.

Toplantıda, Ankara'da hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın katılacağı Avrupa Altın Lig, 22 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın katılacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Festival Voleybol Altyapı Türkiyeler Şampiyonası ve Altyapı Erkek Milli Takımlar çalışmaları konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Üstündağ, kampların verimli şekilde geçmesi temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde Avrupa Altın Lig, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası var. Erkek voleybolunda da iyi bir jenerasyon yakaladık. Şu an Avrupa ve dünyada en genç yaş ortalamasına sahip takımlardan birisiyiz. Bu Türk voleybolunun geleceği için çok önemli. A Milli Erkek Takımımız, 24 yıllık bir aranın ardından bu yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yer alacak. Umuyorum ki önümüzde yer alan tüm turnuvalarda bizlerin göğsünü kabartacak ve gururlandıracak başarılara imza atacaksınız. Hepinize şimdiden canıgönülden başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

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