U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U16: 4 Yeni Malatyaspor U16: 1 - Son Dakika
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U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U16: 4 Yeni Malatyaspor U16: 1

02.05.2022 12:56
U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U16: 4 Yeni Malatyaspor U16: 1

U17 Gelişim Liginde mücadele eden Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

U17 Gelişim Liginde mücadele eden Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Kayserispor sahasında rakibini farklı mağlup ederek 3 puanı aldı.

Stat: Erkilet 1 Nolu

Hakemler: İbrahim İmrağ xx, Muhammet Emin Çolak xx, Yasin emre Ceylan xx

Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xxx, Muhammed Aybar xx, Mehmet Sarı xxx, Mert Dinç xx, Mustafa Erdoğan xxx, Burak Efe Arslan xx (DK.84 Serkan Güvercin xx), Mecit Kaan Ateş xx, Barış Barut xxx (Dk.46 Kürşat Türker Küçük xxx), Furkan Arslan xxx, Baran Ali Gezek xx (Dk.84 Zekican Sarı xx), Arda Kılıç xxx (Dk.79 Arda İlhan xx)

Yeni Malatyaspor U17: Cemil Semih Uğur x, Kürşat Yılmaz Selamoğlu x, Muhammet Emir Ulusoy x, Talha Garip x, Ramazan Doğan x, Furkan Söyler x, Muhammet Ali Acıerik x, Enes Nas x, Burak Kaplan x, Talha Buluş x, Gökberk Durmaz x

Goller: Arda Kılıç Dk. 49, Kürşat Türkeş Küçük Dk. 57, Furkan Arslan Dk. 72 ve 88 (Kayserispor U17) Furkan Söyler Dk. 40 (Yeni Malatyaspor U17) - KAYSERİ

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Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Emin Çolak, Erkilet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U16: 4 Yeni Malatyaspor U16: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U16: 4 Yeni Malatyaspor U16: 1 - Son Dakika
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