U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 Adana Demirspor: 2 - Son Dakika
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U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 Adana Demirspor: 2

31.03.2022 15:16
U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 Adana Demirspor: 2

U19 Süper Ligi'nde mücadele eden Kayserispor, erteleme maçında Adana Demirspor'u konuk etti.

U19 Süper Ligi'nde mücadele eden Kayserispor, erteleme maçında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı Kırmızılılar 5 golün atıldığı müsabakayı 3-2 kazandı.

Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Kadir Çelikbaş xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Mustafa Bulduk xx

Kayserispor U19: Tolun Orhun xx, Talha Karataş xx (Dk.70 Berkan Aslan x), Hamza Şahbaz xx (Dk.70 Seyitcem Gökberk Karagöz x), Göktuğ Yayla xx, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx (Dk.85 Bilal Soylu x), Hayrullah Erkip xx, Emincan Uysal ** (Dk.85 Ahmet Kağan Malatyalı x), Talha Sarıaslan xxx, Kürşat Babamoğlu xx (Dk.70 Serhat x), Ethem Balcı xx

Adana Demirspor U19: Alper Adıyaman xx, Seyit Alpere x, Emircan Taş x, M.Baha x, Yusuf Yüzgeç x, Mustafa Alşimşek xx, Emirhan Demir xx (Dk.85 Baran x), Abbas Demir x, Erken Koşkun x (Dk.90 Batuhan x), Emrecan Uzun x, Enes Erdem x

Goller: Talha Sarıaslan dk.10 ve 90+2 (pen), Mustafa Alşimşek dk.89 (kendi kalesine) (Kayserispor U19), Enes Erdem dk.38, Emrecan Uzun dk.77 (Adana Demirspor U19)

Sarı Kartlar: Hayrullah Erkip, Bilal Ceylan (Kayserispor U19), Mustafa Alşimşek (Adana Demirspor U19) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 Adana Demirspor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 Adana Demirspor: 2 - Son Dakika
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