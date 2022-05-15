U19 Gelişim Süper Ligi - Son Dakika
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U19 Gelişim Süper Ligi

15.05.2022 09:43
U19 Gelişim Süper Ligi

U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 34.haftasında evinde oynadığı maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'U 3-0 mağlup etmeyi başardı.

U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 34.haftasında evinde oynadığı maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'U 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle puanını 39'a çıkarttı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Hakan Çam xx, Murat Ahi xx, Muhammed Emin Çolak xx

Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya xx, (Umut Eren Tunç x dk.84), İzzet Kanberlioğlu xx, Enes Koçoğlu xx, (Hamza Şahbaz x dk.68), Göktuğ Yayla xx, Bilal Ceylan xx, Mehmet Eray Özbek xx, Ahmet Kağan Malatyalı xx, (Bilal Soylu x dk.68), Kürşat Babamoğlu xx, (Alperen Güler x dk.84), Ethem Balcı xx, Emin Can Uysal xx, Berkan Aslan xx, (Serhat Işık x dk.73)

Yeni Malatyaspor U19: Yusuf Aslanargun x, Mehmet Emin Taştan x, Eray Şişman x, Dağıstan Keser x, Kadircan Karabakan x, Furkan Söyler x, Mehmet Güneş x, (Burak Kaplam x dk.63), Metehan Ünal x, (Oğuzhan Gümüş x dk.82), Ercan Ökten x, (M. Emin Ulusoy x dk.68), Halil İbrahim Atçı x, Talha Buluş x

Goller: Ethem Balcı (dk.27 ve 83), Emin Can Uysal (dk.42) (Yukatel Kayserispor U19) - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kayserispor'un genç futbolcusu Hayrullah ilk golünü attı Kayserispor'un genç futbolcusu Hayrullah ilk golünü attı Gökhan Sazdağı 5. golüne imza attı Gökhan Sazdağı 5. golüne imza attı

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Emin Çolak, Umut Eren, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U19 Gelişim Süper Ligi - Son Dakika


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