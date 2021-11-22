U19 Süper Lig 4. Hafta

U19 Süper Ligi 4. Haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Atatürk Spor Kompleksi Yan açık Sahada oynanan karşılaşmada kazanan 4-0'lık sonuçla konuk ekip Göztepe oldu.

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