U23 Milliler Brezilya'da Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
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Spor

U23 Milliler Brezilya'da Şampiyonluk Peşinde

05.06.2025 14:08
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U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlık için Yalova'da kamp yapıyor.

- U23 Milliler, Brezilya'ya dünya şampiyonluğu için gidecek

YALOVA - U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 12-20 Haziran tarihlerinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek 2025 IWBF Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Yalova'da girdiği kampta yapıyor. Son iki turnuvada dünya ikinciliği elde eden milliler, bu kez şampiyonluğu kazanmak istiyor.

U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 2025 IWBF Dünya Şampiyonası çerçevesinde üçüncü ve son kampını Yalova'nın Termal ilçesinde gerçekleştiriyor. İlçedeki bir otelin spor salonunda antrenmanlarını sürdüren milliler, Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Kanada, İsrail ve Almanya ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kemal Okur: "Tek hedefimiz var, o da şampiyon olmak"

U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Takımı Başantrenörü Kemal Okur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır turnuvaya hazırlandıklarını belirterek, "Bu üçüncü ve son kampımız. Buradan Brezilya'ya gideceğiz. Dünya Şampiyonası'na 12-20 Haziran'da katılacağız. Daha önce iki finalimiz var ancak finalde kaybettik. Hedefimiz şampiyon olmak. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil edip, şampiyon olarak bayram vesilesiyle o kupayı ülkemize armağan etmek istiyoruz. Hem çocuklarımız kendi ailelerinden, okullarından fedakarlık yapıyor, hem de teknik ekip aynı şekilde kendi ailesinden fedakarlık yaparak burada çalışmalarına devam ediyor. Tek hedefimiz var, o da şampiyon olmak" dedi.

"İki finalin artık şampiyonlukla taçlanması gerekiyor"

Kamp süreci ve turnuvayla ilgili de bilgi veren Okur, sözlerine şöyle devam etti:

"2 Haziran'da toplandık, 3 Haziran'da antrenmanlara başladık. 6'sına kadar burada antrenmanlarımız var. Brezilya için hareket edeceğiz, 8 Haziran'da oradayız. 10-11'inde puanlama antrenmanlarımız olacak. 12'sinde turnuvamız başlayacak. Bizim ilk maçımız 13'ünde İsrail'e karşı olacak. Daha sonra gruptaki maçlarımızı yaparak grubu birinci bitirmek istiyoruz. Karşı grubun iyi takımları var. İngiltere ve Amerika iyi bir şekilde hazırlanıyor. Biz de onlara paralel şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Orada grubu birinci bitirip, çaprazda artık kim gelirse gelsin, galip gelip finali oynamak istiyoruz. Finalde isteyen kazanacak. Bu sene isteyen takımın biz olduğumuzu düşünüyorum. Sebebi, iki final kaybettik. İki finalin artık şampiyonlukla taçlanması gerekiyor."

Kaptan Baran Oğuz ise Brezilya'ya son dünya ikincisi ünvanıyla gideceklerini hatırlatarak, "Kupayı almak istiyoruz. Bu kez ikinci değil, dünya şampiyonu olmak istiyoruz" dedi.

Milli oyuncu Arda Albayrak da, hazırlık sürecinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Bu son kampımız. Ondan önce iki kampımız oldu. Süper Lig'de iyi olan takımlarla hazırlık maçları yaptık. İkinci kampımızda daha farklı bir hazırlık sürecimiz oldu. Aile ortamında en iyi şekilde hazırlandık. Son iki şampiyonayı ikinci olarak tamamladık, bu sefer bunun renginin altın olmasını istiyoruz. Umarım gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U23 Milliler Brezilya'da Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika

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