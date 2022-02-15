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"Uçan Türk", Erzurum'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

"Uçan Türk", Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

15.02.2022 13:51
"Uçan Türk", Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama branşında Türkiye'yi temsil eden Fatih Arda İpcioğlu, memleketi Erzurum'a döndü.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama branşında Türkiye'yi temsil eden Fatih Arda İpcioğlu, memleketi Erzurum'a döndü.

Çin'den gelen "Uçan Türk" lakaplı Fatih Arda İpcioğlu, Erzurum Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılamaya gelenler ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla Fatih Arda İpcioğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

Milli sporcu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olimpiyatlarda elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

"Bayrağımızı iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum"

"Uçan Türk" olarak dünyaya kendini gösterdiğini ifade eden Fatih Arda İpcioğlu, şöyle konuştu:

"Sezon başında sağlık problemlerinden dolayı bizim için kota almak bile olaydı. Furkan ve ben, sadece kendi kotamızda olimpiyatlara katıldık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ve iki defa final turunun ilk yarışmasına katıldık. Bu, tarihimizde kayakla atlama adına bir ilkti. Kayakla atlamada Türklerin neler yapabileceğinin mesajını verdik. Umuyorum ki elde ettiğimiz bu başarılarla gelecek nesillere yeni 'Uçan Türkler'e ilham kaynağı olmayı başarmışızdır. Biz sporcular ülkemize hayırlı ve başarılı bireyler olmaya çalışan insanlarız. Bayrağımızı iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Bu, benim kariyerimde ikinci olimpiyattı. Önümüzdeki süreçte birçok dünya kupası ve uçuş rampalarında boy göstereceğiz."

Fatih Arda İpcioğlu, kariyerine hala son noktayı koymadığını belirterek, önündeki Dünya Kupası yarışlarına katılmaya devam edeceğini dile getirdi.

"Rekorların kırıldığı rampalardan atlayacağız"

Olimpiyatlarla birlikte 10'uncu Dünya Kupası finalinde yarıştığını hatırlatan Fatih Arda İpcioğlu, şunları kaydetti:

"Dünya kupalarından sonra da uçuş rampalarına gideceğiz ve orada atlayan ilk Türkler olacağız. Bunlar iki kat büyüklüğünde ve dünya rekorlarının kırıldığı rampalar. Orada da ülkemizin dünya rekoru uçuşunu gerçekleştireceğiz. Takım arkadaşlarımla ülkemiz adına uçulan en uzun mesafeye gitmeye çalışacağız. Mart ayından sonra kendi imkan ve olanaklarıma bakarak kariyerime yön vermeyi planlıyorum. Gelişme gösteriyorum ama ben bunu sırtımdaki Türk bayrağı için, 'Uçan Türkler'e ilham olmak için yapıyorum. Kış Olimpiyatları; Türkiye adına, benim ve arkadaşlarım adına unutulmaz bir olimpiyat oldu. Sonraki olimpiyatlarda ülkemizin hedefini büyütmesi lazım. Artık ülkemize bence ilk olimpiyat madalyasının gelme vakti geldi diye düşünüyorum."

Fatih Arda İpcioğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda normal tepede eleme turunu geçerek bunu başaran ilk Türk sporcu olmuş, birinci tur müsabakasında ise ilk 30'a giremeyerek final turunda yarışmaya hak kazanamamıştı. Milli sporcu, bireysel büyük tepede de eleme turunu geçerek birinci turda yarışmaya hak kazanmış, bu turda 40'ıncı olarak elenmişti.

Uçan Türk , Erzurum'da çiçeklerle karşılandı
Uçan Türk , Erzurum'da çiçeklerle karşılandı
Uçan Türk , Erzurum'da çiçeklerle karşılandı
Uçan Türk , Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

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Kış Olimpiyatları, Erzurum, Pekin, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Uçan Türk', Erzurum'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika Spor


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