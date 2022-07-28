Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

28.07.2022 23:46
Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, Maccabi Netanya'yı, Konyaspor ise BATE Borisov'u geçerek adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, Maccabi Netanya'yı, Konyaspor ise BATE Borisov'u geçerek adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı. Temsilcilerimizin, bu turdaki rakipleri de belli oldu.

İzlanda ekibi Breidablik, sahasında 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Buducnost Podgorica'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen adını bir üst tura yazdırarak Başakşehir'in rakibi oldu. Başakşehir, 3'üncü ön eleme turundaki ilk maçını 4 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turuncu-lacivertliler, 11 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasında rakibini konuk edecek.

KONYASPOR'UN RAKİBİ VADUZBATE Borisov'u elemeyi başaran Konyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki rakibi ise Vaduz oldu. Liechtenstein ekibi, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Koper'i konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamlasa da Vaduz, uzatma devrelerinde bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve bir üst tura yükseldi. Konyaspor, 3'üncü eleme turundaki ilk maçında 4 Ağustos'ta rakibine konuk olacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.


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Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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