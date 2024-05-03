UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final İlk Maçları Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final İlk Maçları Sonuçlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final İlk Maçları Sonuçlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçlarında Olympiakos, Aston Villa'yı 4-2, Fiorentina ise Club Brugge'ü 3-2 yenerek avantaj elde etti. Olympiakos'un galibiyetinde Ayoub El Kaabi'nin hat-trick'i etkili oldu. Fiorentina ise Riccardo Sottil, Andrea Belotti ve M'Bala Nzola'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı. Rövanş maçları 8-9 Mayıs'ta oynanacak.

03.05.2024 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçlarında Olympiakos, Aston Villa'yı 4-2, Fiorentina ise Club Brugge'ü 3-2 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı final ilk maçları tamamlandı.

Yunanistan ekibi Olympiakos, İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olduğu maçı "hat-trick" yapan Ayoub El Kaabi'nin 16, 29, 56 ve Santiago Hezze'nin 67. dakikada attığı gollerle 4-2 kazandı. Aston Villa'nın gollerini 45+1. dakikada Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby kaydetti. Ev sahibi ekipte Douglas Luiz, 84. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

Günün diğer maçında İtalya'nın Fiorentina takımı, Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırladı. Fiorentina, 5. dakikada Riccardo Sottil, 37. dakikada Andrea Belotti ve 90+1. dakikada M'Bala Nzola'nın golleriyle 3-2 galip geldi. Club Brugge'ün gollerini 17. dakikada penaltıdan Hans Vanaken ve 63. dakikada Thiago attı. Konuk ekipte Raphael Onyedika, 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmaların rövanşları, 8-9 Mayıs'ta günü oynanacak.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Club Brugge, Brugge, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final İlk Maçları Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:41 Akaryakıt sahipleri dikkat Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi
00:09 Trabzon’da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti Trabzon'da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
18:52 İşte tarihi görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşmeden detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
00:13 Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:01 Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel’in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasında yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasında yangın
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 01:26:05. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final İlk Maçları Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement