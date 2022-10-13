Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti

AEK Larnaca ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında AEK Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

BATSHUAYI GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşma boyunca oyunun tek hakimi olan Fenerbahçe'de 16. dakikada Joao Pedro perdeyi açan isim oldu. Ev sahibi ekipte ise Trichkovski, 52. dakikada penaltıdan takımına beraberliği getirdi. Temsilcimizde son sözü ise Michy Batshuayi söyledi. Belçikalı yıldız penaltıdan attığı gol ile skoru 2-1'e getirdi ve maçın skorunu belirledi.

RENNES MAÇI ÇOK KRİTİK

Bu sonuçla Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'ndan ilk 2 sırada çıkmayı garantiledi. Temsilcimizin, 27 Ekim'de Rennes ile oynayacağı mücadele gruptan lider çıkacak takımı belirlemede kritik öneme sahip olacak.