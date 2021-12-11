UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip grubu namağlup lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı.

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