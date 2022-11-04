Avrupa'daki ilk golünü atan Fenerbahçeli Arda Güler'den annesine jest! Tişörtü kameralara gösterdi - Son Dakika
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Avrupa'daki ilk golünü atan Fenerbahçeli Arda Güler'den annesine jest! Tişörtü kameralara gösterdi

04.11.2022 09:19

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldiği maçta 1 gol ve 1 asist yaparak yıldızlaşan Arda Güler, attığı golden sonra formasının altındaki, "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtü kameralara gösterdi ve maç sonrası yaptığı açıklamada ilk golünü annesine armağan ettiğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Güler, (17 yıl 251 gün) Jude Bellingham'ı (19 yıl 98 gün) geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu. Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı, "Yıldız çocuk" yazarak Arda Güler'i öven bir paylaşım yaptı.

17 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'daki ilk golünü annesine armağan etti

FENERBAHÇE FORMASIYLA GOL ATAN EN GENÇ OYUNCU OLDU

17 yaşını doldurmayan Arda Güler, Dinamo Kiev'e attığı golle sarı-lacivertli kulübün tarihine geçmeyi de başardı. Arda, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu. 62 dakikada sahada kalan Arda Güler, 1 gol ve 1 asistin yanında 2 kilit pas, 5'te 5 uzun top isabeti, yüzde 80 pas başarısı ve 2 top çalma ile oynadı.

17 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'daki ilk golünü annesine armağan etti
Arda Güler, Dinamo Kiev'e attığı golü annesine armağan etti.

"ANNEM İKİ AY ÖNCE KALBİNDEN AMELİYAT OLDU"

Kiev'e attığı golden sonra, formasının altında "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtü kameralara gösteren Arda Güler, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim; 'İlk golümü anneme armağan edeceğim' diye. Gol atınca anneme armağan ettim."

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Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'daki ilk golünü atan Fenerbahçeli Arda Güler'den annesine jest! Tişörtü kameralara gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'daki ilk golünü atan Fenerbahçeli Arda Güler'den annesine jest! Tişörtü kameralara gösterdi - Son Dakika
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