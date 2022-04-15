UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belirlendi - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belirlendi

15.04.2022 00:01
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belli oldu. Rangers ile Braga arasında oynanan maç ise uzatmalara gitti.

Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eleyen İspanya'nın güçlü ekiplerinden Barcelona, 1-1'in rövanşında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a sahasında 3 - 2 yenilerek kupaya veda etti. Eintracht Frankfurt ise yoluna yarı finalde devam edecek.

Rövanş maçlarının ardından Eintracht Frankfurt (Almanya), Leipzig (Almanya) ve West Ham United (İngiltere) adlarını yarı finale yazdırdılar. Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz) karşılaşması ise uzatmalara gitti.

Çeyrek final rövanşında tamamlanan maçlar ve sonuçları şöyle;Atalanta (İtalya) (1) 0 - 2 (1) Leipzig (Almanya)Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)Olimpik Lyon (Fransa) (1) 0 - 3 (1) West Ham United (İngiltere)


- İstanbul
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Eintracht Frankfurt, İspanya, Almanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belirlendi - Son Dakika


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